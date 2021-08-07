نجم كرة اليد المصرية يذرف الدموع عقب مباراته الأخيرة مع "الفراعنة" (فيديو)

لم يتمالك قائد منتخب مصر لكرة اليد، أحمد الأحمر، نفسه واعتذر عن إتمام لقاء تلفزيوني، عقب خسارة الفراعنة أمام إسبانيا (33-31)، في لقاء تحديد المركز الثالث، في أولمبياد طوكيو.

وقال الأحمر خلال لقاء مع شبكة "بي إن سبورتس"، إن الفوز على أكثر من منتخب أوروبي في الأولمبياد أمر ليس سهلا، وكان يتمنى أن يكتمل الحلم بتحقيق ميدالية أولمبية.

ولم يستطع الأحمر أن يتمالك نفسه بعدما سبقته دموعه، وحاول قائد "الفراعنة" أن يتماسك، لكنه اعتذر عن عدم إكمال اللقاء التلفزيوني، بعد الخسارة أمام إسبانيا.

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وكان الأحمر، أعلن منذ فترة أن ألعاب طوكيو ستكون آخر محطاته الدولية مع منتخب مصر، وهو ما يعني أن مباراة اليوم ضد إسبانيا كانت الأخيرة له مع "الفراعنة"، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات، استمرت لمدة 18 عاما، بمختلف المنتخبات الوطنية المصرية.

المصدر: وكالات