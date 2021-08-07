تصريح مؤثر للبطلة المصرية فريال بعد ضمانها نيل ميدالية أولمبية (فيديو)

لم تتمالك لاعبة الكاراتيه المصرية، فريال أشرف عبد العزيز، دموعها بعد تأهلها إلى نصف نهائي وزن +63 كيلوغراما في أولمبياد طوكيو، وضمانها منح ميدالية برونزية على الأقل لبلادها.

وقالت فريال وهي تبكي في تصريح لشبكة "بي إن سبورتس": "هذا (الإنجاز) تعب أربع سنوات. الضغط النفسي والعصبي كان قويا. أشكر والدتي. هذا إنجازها وليس انجازي".

وتابعت: "قطعت المرحلة الأصعب، المنافسة كانت قوية. كل لاعبة (في دور المجموعتين) مصنفة أولى في دولتها، وقد تكون بطلة عالم أكثر من مرة. المباريات كانت صعبة للغاية".

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وحققت فريال (22 عاما)، فوزين وتعادلا وخسارة واحدة في دور المجموعتين، حيث تغلبت على الصينية لي غونغ 4-0، ثم على السويسرية إيلينا كويرتشي بأفضلية النقاط المبكرة "سنشو" (3-3)، وفي النزال الثالث تقدمت على الإيرانية حميدة عباس علي 6-3، قبل أن تخسر 7-9.

وضمنت فريال بطاقة نصف النهائي وميدالية أولمبية بتعادلها مع الجزائرية لمياء معطوب 0-0

وستكون الميدالية التي ستتحصل عليها فريال، الخامسة لمصر في الألعاب الحالية، بعد برونزيات سيف عيسى في وزن -80 كيلوغراما، وهداية ملاك في وزن -57 كيلوغراما في التايكواندو، ومحمد السيد إبراهيم "كيشو" في المصارعة الرومانية لوزن 67 كلغ، وجيانا فاروق لطفي في وزن -61 كلغ في الكاراتيه.

المصدر: "بي إن سبورتس" + وكالات