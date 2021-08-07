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كشف تفاصيل عقد ميسي مع سان جيرمان وموعد تقديمه للجماهير

الرياضة

كشف تفاصيل عقد ميسي مع سان جيرمان وموعد تقديمه للجماهير
Reuters
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شهدت الساعات الماضية، تسريب تفاصيل العقد المنتظر أن يوقعه الأرجنتيني ليونيل ميسي، حال انضمامه إلى نادي باريس سان جيرمان، وذلك عقب إعلان برشلونة رحيل "البرغوث" عن الفريق.

ووفقا لما أورده الصحفي الرياضي الموثوق، محمد بوحفصي، فإن باريس سان جيرمان سيضم ميسي بعقد يمتد لعامين، مع خيار التجديد لعام إضافي.

ومن جهته، كشف موقع "le10sport" الفرنسي، أن باريس سان جيرمان، عرض على ميسي عقدا يتضمن حصوله على راتب سنوي قدره 25 مليون يورو.

أما الصحفية فيرونيكا بروناتي، فقد أكدت عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، أن ميسي أصبح لاعبا لسان جيرمان، وسيتم تقديمه في "برج إيفل" الشهير في العاصمة باريس، يوم الثلاثاء المقبل.

وكان الشيخ القطري، خليفة بن حمد آل ثاني، أكد في وقت سابق اليوم السبت، انتهاء مفاوضات تعاقد نادي باريس سان جيرمان، المملوك لهيئة قطر للاستثمارات الرياضية، مع ميسي.

وأوضح خليفة بن حمد آل ثاني، في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن مفاوضات التعاقد مع ميسي انتهت رسميا، وسيكون الإعلان عن الصفقة لاحقا.

يذكر أن برشلونة، أعلن الخميس الماضي، بشكل رسمي رحيل ميسي عن الفريق الكتالوني بعد عشرين عاما قضاها مدافعا عن ألوانه، مشيرا إلى أن "عراقيل اقتصادية وهيكلية " حالت دون بقاء النجم الأرجنتيني في أحضان "البارسا".

المصدر: parisfans.fr + le10sport

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