جيانا تمنح مصر ميدالية رابعة في أولمبياد طوكيو

أحرزت المصرية، جيانا فاروق، برونزية رياضة الكاراتيه لوزن 61 كيلوغراما في أولمبياد طوكيو، بعد خسارتها اليوم الجمعة، في الدور نصف النهائي.

وخسرت جيانا أمام الصينية، يين تشايويان، بأفضلية تصويت الحكام "هانتي"، إثر تعادلهما 1-1.

واكتفت المصرية بالبرونزية، فيما تأهلت الصينية للمباراة النهائية للمنافسة على الميدالية الذهبية.

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وهذه رابع برونزية لمصر في الألعاب الحالية، بعد برونزيات سيف عيسى في وزن -80 كيلوغراما، وهداية ملاك في وزن -57 كيلوغراما في التايكواندو، ومحمد السيد إبراهيم "كيشو" في المصارعة الرومانية لوزن 67 كيلوغراما.

وكانت جيانا (26 عاما)، حققت ثلاثة انتصارات متتالية في دور المجموعات على البيروفية، ألكسندرا فانيسا غراندي ريسكو، 2-0، بضربتي "يوكو"، ثم على الأوكرانية، أنيتا سيروغينا، 2-1، والمغربية ابتسام صديني، 5-0.

وفي مباراتها الأخيرة في دور المجموعات، خسرت جيانا أمام الصربية، يوفانا بركوفيتش، لتحل وصيفة للصربية.

يذكر أن جيانا، توجت بطلة للعالم في 2014 و2016، وحلت ثالثة في 2018.

المصدر: وكالات