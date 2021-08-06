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المصارع سيداكوف يهدي روسيا الذهبية الـ17 في أولمبياد طوكيو

الرياضة

المصارع سيداكوف يهدي روسيا الذهبية الـ17 في أولمبياد طوكيو
Sputnik
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منح الروسي، زاوربيك سيداكوف، بلاده الميدالية الذهبية الـ17 في أولمبياد طوكيو، بفوزه في المباراة النهائية للمصارعة الرومانية في وزن تحت 74 كيلوغراما، على ممثل بيلاروس، محمد حبيب.

وتفوق البطل الروسي بنتيجة 7-0 على منافسه البيلاروسي الذي نال الفضية.

وذهبت الميدالية البرونزية للأمريكي، كايل ديك، وبيكزود عبد الرحمانوف، من أوزبكستان.

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وبفضل هذه الميدالية، ارتقت روسيا إلى المركز الخامس في سبورة الميداليات في أولمبياد طوكيو، برصيد 62 ميدالية، هي 17 ذهبية، 23 فضية، و22 برونزية.

المصدر: تاس

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