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أولمبياد طوكيو.. سيدات الولايات المتحدة إلى النهائي السابع تواليا في كرة السلة

الرياضة

أولمبياد طوكيو.. سيدات الولايات المتحدة إلى النهائي السابع تواليا في كرة السلة
Reuters
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اقتربت سيدات الولايات المتحدة من لقب سابع تواليا في منافسات كرة السلة في الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، بتغلبهن في الدور نصف النهائي، اليوم الجمعة، من دون عناء على صربيا 79-59.

وسجلت بريتني غرينر، 15 نقطة، وهي الأعلى في اللقاء، وأضافت 12 متابعة، لتساهم في بلوغ الفريق الأمريكي مباراة القمة للمرة التاسعة في 12 نسخة منذ إدراج سلة السيدات في البرنامج الأولمبي في مونتريال 1976.

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وحققت الولايات المتحدة انتصارها الـ54 تواليا في الأولمبياد، نتيجة سلسلة رائعة بدأت منذ فوزها بالميدالية البرونزية عام 1992، قبل أن تحقق ست ميداليات ذهبية متتالية وخمسة انتصارات في طوكيو حتى الآن.

وكانت صربيا، بطلة أوروبا وحاملة برونزية أولمبياد "ريو 2016"، تدرك أن المهمة لن تكون سهلة أمام الفريق الأمريكي المتوج بالذهب ثماني مرات في الدورات التسع الأخيرة.

المصدر: أ ف ب

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