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أولمبياد طوكيو.. روسيا تحصد ميداليتين جديدتين في الملاكمة

الرياضة

أولمبياد طوكيو.. روسيا تحصد ميداليتين جديدتين في الملاكمة
Sputnik
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تحصلت روسيا، اليوم الجمعة، على ميداليتين جديدتين في منافسات الملاكمة ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو.

واكتفت الملاكمة الروسية، زينفيرا ماغوميدالييفا، بالميدالية البرونزية في فئة وزن أقل من 75 كيلوغراما، بعد خسارتها في الدور نصف النهائي أمام الصينية، لي تسيان، بنتيجة 0-5.

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ونال الروسي، مسلم حاجي محمدوف، الميدالية الفضية في فئة وزن "81-91" كيلوغراما، إثر خسارته في المباراة النهائية أمام الكوبي خوليو لا كروز، بإجماع الحكام.

ورفعت روسيا رصيدها من الميداليات في الألعاب الحالية إلى 60 ميدالية متنوعة.

المصدر: نوفوستي

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