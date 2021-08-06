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المصرية جيانا تضمن ميدالية رابعة لبلادها في أولمبياد طوكيو

الرياضة

المصرية جيانا تضمن ميدالية رابعة لبلادها في أولمبياد طوكيو
Reuters
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ضمنت لاعبة الكاراتيه، جيانا فاروق، ميدالية رابعة لمصر في أولمبياد طوكيو الحالي، بعد تأهلها إلى نصف نهائي وزن 61 كيلوغراما، اليوم الجمعة.

وحققت جيانا (26 عاما)، ثلاثة انتصارات متتالية في دور المجموعات، على البيروفية ألكسندرا فانيسا غراندي ريسكو 2-0، بضربتي "يوكو"، ثم على الأوكرانية أنيتا سيروغينا 2-1، والمغربية ابتسام صديني 5-0.

وتبقى لجيانا مباراة واحدة في هذا الدور مع الصربية يوفانا بركوفيتش، لتحديد صدارة المجموعة.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث يضمن على الأقل حصد ميدالية برونزية، فيما يتنافس لاعبا المباراة النهائية على الذهبية.

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وكانت مصر أحرزت ثلاث برونزيات في الألعاب الحالية، عبر سيف عيسى في وزن 80 كيلوغراما، وهداية ملاك في وزن 57 كيلوغراما في التايكواندو، ومحمد السيد إبراهيم "كيشو" في المصارعة الرومانية لوزن 67 كيلوغراما.

المصدر: وكالات

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