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القفز بالزانة سيدات.. أمريكا تنال الذهبية وروسيا تحصد الفضية في طوكيو

الرياضة

القفز بالزانة سيدات.. أمريكا تنال الذهبية وروسيا تحصد الفضية في طوكيو
Reuters
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أحرزت الأمريكية كايتي ناغيوت، ذهبية القفز بالزانة في ألعاب القوى، مسجلة ارتفاعا بلغ 4.90 م، اليوم الخميس، ضمن دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو التي تختتم الأحد.

وحققت ناغيوت (30 عاما)، أول لقب لها في بطولة كبرى خلال مسيرتها، متقدمة على الروسية أنجليكا سيدوروفا، التي نالت الفضية (4.85 م)، والبريطانية هولي برادشاو (4.85 م)، التي حصدت البرونزية.

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وهذه هي المرة الأولى التي تعتلي فيها ناغيوت منصة في بطولة كبرى، مستفيدة من موسم هو الأفضل لها (سجلت 4.95 م في يونيو الماضي)، لتصبح ثالث أمريكية تحصد ميدالية أولمبية في القفز بالزانة، بعد ستايسي دراغيلا عام 2000 في سيدني، وجنيفر سور في 2012 بلندن.

وهذه أيضا هي خامس ميدالية ذهبية للولايات المتحدة في منافسات ألعاب القوى ضمن أولمبياد طوكيو، رغم أنها لم تحصد أي ميدالية ذهبية في مسابقات المضمار.

المصدر: أ ف ب

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