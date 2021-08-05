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منقبة ترفع الأثقال وتتسلق القوائم الحديدية تثير ضجة في مواقع التواصل (فيديو)

الرياضة

منقبة ترفع الأثقال وتتسلق القوائم الحديدية تثير ضجة في مواقع التواصل (فيديو)
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أثار مقطع فيديو لفتاة منقبة وهي تمارس تمارين رياضية مكثفة في إحدى الصالات الرياضية، حالة من الدهشة والضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت الفتاة مرتدية النقاب والثياب الفضفاضة وتقوم بتمارين شاقة من خلال رفع الأثقال، وتسلق القوائم الحديدية في إحدى الصالات الرياضية.

ولاقى فيديو الفتاة المنقبة، التي لم يتم الكشف عن هويتها ولا حتى جنسيتها، ردود أفعال كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام عدة مغردين بإعادة نشر الفيديو على صفحاتهم.

المصدر: مواقع التواصل

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