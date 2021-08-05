منقبة ترفع الأثقال وتتسلق القوائم الحديدية تثير ضجة في مواقع التواصل (فيديو)
أثار مقطع فيديو لفتاة منقبة وهي تمارس تمارين رياضية مكثفة في إحدى الصالات الرياضية، حالة من الدهشة والضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت الفتاة مرتدية النقاب والثياب الفضفاضة وتقوم بتمارين شاقة من خلال رفع الأثقال، وتسلق القوائم الحديدية في إحدى الصالات الرياضية.
منقبة مصرية ترفع الأثقال وتتسلق القوائم الحديدية داخل صالة رياضية وتثير ضجة على مواقع التواصل#منقبه#مصر#الامارات#الاهلي#درعا_البلد#درعا_تحت_القصف#زملكاوي_سيب_تويته#نجوى_كرم#تونسpic.twitter.com/4umOWLuPol— جريدة عبّر.كوم aabbir.com (@maroc_aabbircom) July 29, 2021
ولاقى فيديو الفتاة المنقبة، التي لم يتم الكشف عن هويتها ولا حتى جنسيتها، ردود أفعال كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام عدة مغردين بإعادة نشر الفيديو على صفحاتهم.
المصدر: مواقع التواصل