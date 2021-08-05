برشلونة والريال يتلقيان هدية ثمينة لحل مشكلة ميسي والتعاقد مع مبابي

ستحصل أندية القمة في إسبانيا، وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة، على دفعات مالية كبيرة بموجب اتفاق بين رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم وشركة للأسهم الخاصة، بقيمة 3.2 مليار دولار.

وذكرت رابطة الدوري الإسباني في بيان، أمس الأربعاء، أنها توصلت لاتفاق مبدئي "متعدد الجوانب" مع شركة "سي.في.سي"، يتضمن ضخ 3.2 مليار دولار مقابل 10 في المئة من الإيرادات، وتأسيس شركة جديدة تضم مجموعة من الأنشطة التجارية وستحصل "سي.في.سي" على نسبة 10 بالمئة أيضا.

وتكهنت وسائل إعلام محلية، بأن الصفقة ستساعد برشلونة في حل مشكلة تجديد عقد هدافه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وقد توفر المال اللازم لريال مدريد للتعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

ولكن رابطة الدوري الإسباني قالت إن الأندية ستكون مجبرة على إنفاق 70 بالمئة من المبالغ التي تتسلمها في تطوير البنى التحتية مثل التكنولوجيا، ويمكن استغلال 15 بالمئة من الأموال بحد أقصى في ضم لاعب، و15 بالمئة أخرى لسداد ديون.

وفي نهاية فترة من الزيادة السريعة في قيمة حقوق البث التلفزيوني وبعد عام من غياب إيرادات التذاكر بسبب القيود على التجمعات وسط جائحة "كوفيد-19"، تبحث روابط الدوري، ليس في إسبانيا فقط، عن مصادر بديلة للربح.

وازداد الضغط على أندية القمة بعد فشل محاولة 12 من أكبر أندية أوروبا لتأسيس "دوري السوبر" الانفصالي في وقت سابق هذا العام.

المصدر: رويترز