أولمبياد طوكيو.. الجامايكي بارتشمنت يفاجئ هولواي ويحرز ذهبية 110 أمتار

فاجأ الجامايكي، هانسل بارتشمنت، النجم الأمريكي غرانت هولواي، وأحرز ذهبية سباق 110 أمتار حواجز، في ألعاب القوى، اليوم الخميس، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو.

وسجل بارتشمنت البالغ 31 عاما، 13.04 ثانية، أمام بطل العالم هولواي (13.09 ثانية)، ومواطنه رونالد ليفي (13.10 ثانية).

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وهذه أول خسارة في 17 سباقا لهولواي، الذي أصبح هذا الصيف صاحب ثاني أفضل توقيت في سباق 110 أمتار حواجز في التاريخ (12.81 ثانية)، بفارق 1 بالمئة من الثانية عن الرقم العالمي المسجل باسم أريس ميريت في 2012.

في المقابل، فإن هذا أول لقب كبير لبارتشمنت، صاحب برونزية أولمبياد لندن 2012، وفضية مونديال 2015.

وكان بارتشمنت، تعرض للإصابة في 2016 ولم يكن قادرا على المشاركة في أولمبياد ريو 2016، كما غاب عن مونديال الدوحة 2019، ولم يكن ضمن دائرة المنافسين في آخر سنتين.

المصدر : وكالات