وصول العداءة البيلاروسية إلى بولندا

وصلت العداءة البيلاروسية كريستينا تيمانوفسكايا يوم الأربعاء إلى بولندا للجوء إليها بعد أن رفضت الاستجابة لأوامر بالعودة إلى بلادها وعدم استكمال مشاركتها في أولمبياد طوكيو.

وزعمت عداءة المسافات كريستينا تيمانوفسكايا أن فريقها الأولمبي حاول ترحيلها من اليابان، إثر خلاف أدى إلى مواجهة مساء الأحد، ونقلها إلى مطار هانيدا للترحيل، لكن العداءة استدعت الشرطة اليابانية في المطار، ولم تستقل الطائرة المتجهة إلى إسطنبول.

وكان من المفترض أن تشارك تسيمانوسكايا (24 عاما) في تصفيات سباق 200 متر يوم الاثنين الماضي، لكنها قالت إنها اقتيدت للمطار لركوب طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية.

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ورفضت تسيمانوفسكايا ركوب الطائرة، وقالت لوكالة رويترز "لن أعود إلى بيلاروس".

وقالت تسيمانوفسكايا لمراسل من "رويترز" عبر "تليغرام" إن كبير مدربي بيلاروس دخل غرفتها يوم الأحد الماضي، في قرية اللاعبين وأبلغها بأن عليها الرحيل.

وأضافت في الرسالة "جاءني كبير المدربين وقال إن هناك أوامر عليا باستبعادي".

وتابعت "وفي الخامسة عصرا جاءوا إلى غرفتي وأمروني بحزم حقائبي ونقلوني إلى المطار".

لكنها رفضت ركوب الطائرة وطلبت حماية الشرطة اليابانية في المطار.

ومنحت الحكومة البولندية العداءة تأشيرة لأسباب إنسانية بعد يوم من رفضها العودة إلى بلادها كما منحت تأشيرة أخرى لزوجها للانضمام إليها.

وقال مارسين برزيداتش، نائب وزير الخارجية البولندي على موقع "تويتر": "تواصل بولندا إظهار تضامنها ودعمها" مؤكدا وصولها إلى وارسو وتوجيه الشكر للدبلوماسيين الذين سهلوا رحلتها.

وفي مطار وارسو، انتظر عدد قليل من مواطني بيلاروس لاستقبال العداءة حاملين الزهور وعلما باللونين الأحمر والأبيض في إشارة إلى المعارضة في بيلاروس.

ولم ترد اللجنة الأولمبية الوطنية في بيلاروس على طلب للتعليق اليوم، وكانت قد قالت في السابق إن المدربين قرروا سحب طلب مشاركة تسيمانوفسكايا من الألعاب الأولمبية بناء على نصيحة الأطباء بشأن حالتها النفسية.

وبدأت اللجنة الأولمبية الدولية تحقيقا في قضية تسيمانوسكايا.

وقال المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية إن اللجنة اتخذت عدة إجراءات ضد اللجنة الأولمبية في بيلاروس في الفترة التي سبقت الأولمبياد إثر الاحتجاجات العارمة في أنحاء البلاد.

المصدر: رويترز