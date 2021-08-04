الحسناء الأوكرانية ريجيكوفا: أشعر بالخجل من بلادي

تحدثت العداءة الأوكرانية آنا ريجيكوفا عن الصعوبات التي واجهتها أثناء التحضير لمنافسات أولمبياد طوكيو، مشبهة نفسها بالشخص الذي يقاتل بمفرده "جيشا كاملا" من المنافسين.

واحتلت آنا ريجيكوفا المركز الخامس في سباق 400 متر حواجز، اليوم الأربعاء، في أولمبياد طوكيو 2020.، بينما توجت اللاعبة المذكورة فيمكه بول بالميدالية البرونزية.

بينما أحرزت الأمريكية سيدني ماكلافلين الميدالية الذهبية في سباق 400 متر حواجز، محطمة رقمها القياسي العالمي بعد صراع ناري مع مواطنتها وغريمتها دليلة محمد، التي اكتفت بالميدالية الفضية.

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وأوضحت ريجيكوفا في مقابلة مع موقع "Suspilne Sport" بعد انتهاء السباق، أن أداءها هو نتيجة كيفية تنظيم العمل مع الرياضيين في أوكرانيا ودول أخرى، مستشهدة بظروف العداءة الهولندية فيمكه بول، التي يعمل معها فريق من المحترفين، وكنتيجة لذلك توجت بالميدالية البرونزية.

بينما شبهت العداءة الأوكرانية نفسها بالشخص الذي يقاتل بمفرده "جيشا كاملا" من المنافسين.

وقالت آنا ريجيكوفا: "لا أود حقا أن أقول هذا، لكني أشعر بالخجل من بلدي. عندما نبدأ المنافسات، هناك مدرب، ومعالج التدليك، وعائلتي ورائي كدعم. بينما يعمل فريق كامل من أجلهم. اتضح أنني وحدي في الميدان ضد جيش بأكمله. فيمكه قوية جدا، وكإنسان جيدة، وكرياضية أيضا. إنها شابة وجميلة، طويلة وقوية، لن أقول إنها مستلقية ولا تفعل أي شيء. لكني أنا نفسي أبحث عن وسيلة للتعافي، فأنا أفعل كل شيء مع المدربين والمدلكين. مع أولئك الأشخاص الذين عثرت عليهم بنفسي ويساعدوني. أمام هم فلا يفكرون حتى في هذا الأمر، فبالنسبة لهم كل هذا يتم القيام به بواسطة فريق بطريقة علمية، هذا يمكن أن يفسر نوعا ما المركز الحالي. أنا لا ألقي اللوم على أحد، هذه هي حقيقة الحياة".

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واحتلت الأوكرانية الأخرى فيكتوريا تكاتشوك المركز السادس، وهذه المرة الأولى التي تمثل أوكرانيا لاعبتان في نهائي سباق 400 متر حواجز.

وسجلت العداءة سيدني ماكلافلين، البالغة من العمر 21 عاما، زمنا قدره 51.46 ثانية، لتحسن رقمها السابق البالغ 51.90 ثانية، أمام حاملة اللقب وبطلة العالم دليلة محمد التي نزلت أيضا تحت الرقم العالمي السابق (51.58 ثانية)، فيما نالت الهولندية فيمكه بول الميدالية البرونزية بزمن قدره (52.03) ثانية.

المصدر: وكالات