النائب العام الليبي يأمر بحبس رئيس اتحاد كرة القدم المصغرة بعد وفاة لاعب بالملاريا 

أمر النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور بحبس رئيس الاتحاد الوطني لكرة القدم المصغرة حسين طويل، على خلفية وفاة اللاعب أيمن النقريش بمرض الملاريا.

وأصيب أيمن النقريش، لاعب المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة، بمرض الملاريا، خلال مشاركته في بطولة إفريقيا الأخيرة في نيجيريا ما أدى إلى وفاته.

وبحسب ما أفاد مصادر لو سائل اعلام ليبية، فقد اتضح من خلال التحقيقات الأولية وجود إهمال وتقصير، ولم يقم الاتحاد باتخاذ الإجراءات الطبية والاحتياطية أثناء سفر بعثة المنتخب للمشاركة في بطولة إفريقيا في نيجيريا، الأمر الذي نتج عنه إصابة اللاعبين بمرض الملاريا ووفاة اللاعب أيمن النقريش

المصدر: وكالات