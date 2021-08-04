الثنائي الروسي روماشينا وكوليسنيشنكو يحصد ذهبية السباحة المتزامنة (فيديو)

توجت السباحتان الروسيتان سفيتلانا كوليسنيشنكو وسفيتلانا روماشينا، بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، بعد فوزهما بمسابقة السباحة المتزامنة للثنائي.

وتصدر الزوجي الروسي المسابقة برصيد 195.90 نقطة، متقدما على الثنائي الصيني هوانغ وسون وينيان (192.44)، والزوجي الأوكراني مارتا فيدينا وأناستاسيا سافتشوك (189.46).

«Всё! Золото! Золото у России!»: Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли состязания дуэтов в синхронном плавании pic.twitter.com/1L8QrEWMox — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 4, 2021

وبفضل هذه الذهبية، صعد الفريق الروسي مرة أخرى إلى المركز الخامس في ترتيب الميداليات بأولمبياد طوكيو، برصيد 53 ميدالية، بواقع 14 ذهبية، و21 فضية، و18 برونزية.

المصدر: وكالات