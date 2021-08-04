 
مباشر

الثنائي الروسي روماشينا وكوليسنيشنكو يحصد ذهبية السباحة المتزامنة (فيديو)

الرياضة

الثنائي الروسي روماشينا وكوليسنيشنكو يحصد ذهبية السباحة المتزامنة (فيديو)
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qza9

توجت السباحتان الروسيتان سفيتلانا كوليسنيشنكو وسفيتلانا روماشينا، بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، بعد فوزهما بمسابقة السباحة المتزامنة للثنائي.

وتصدر الزوجي الروسي المسابقة برصيد 195.90 نقطة، متقدما على الثنائي الصيني هوانغ وسون وينيان (192.44)، والزوجي الأوكراني مارتا فيدينا وأناستاسيا سافتشوك (189.46).

وبفضل هذه الذهبية، صعد الفريق الروسي مرة أخرى إلى المركز الخامس في ترتيب الميداليات بأولمبياد طوكيو، برصيد 53 ميدالية، بواقع 14 ذهبية، و21 فضية، و18 برونزية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا