لاعب شطرنج روسي ينتقد مبادرة لتحقيق "المساواة" بين "الأبيض" و"الأسود"

انتقد لاعب الشطرنج الروسي سيرغي كارياكين اقتراح علماء بريطانيين إزالة ما أسموه "عدم المساواة" بين القطع البيضاء والسوداء في قواعد هذه اللعبة.

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وعلق كارياكين على مبادرة علماء من كلية لندن الملكية وجامعة نيويورك لحرمان اللاعب "الأبيض" من المزايا التي يتمتع به لكون هو الذي يبدأ اللعبة دائما، وذلك عبر منح اللاعب "الأسود" حق تحريك القطع مرتين على التوالي في بداية اللعبة.

وقال اللاعب الروسي: "الأفكار من هذا القبيل تأتي من التيارات الغربية المختلفة لكن ما علاقة ذلك بالشطرنج؟ حركة BLM ("حياة السود مهمة") تؤثر على عقول بعض العلماء الذين يريدون تطبيق ذلك على الشطرنج. يجب أن يكون هناك من يبدأ، وهو اللاعب بالقطع البيضاء في الشطرنج".

وأشار كارياكين إلى أن الحديث يدور عن مزايا طفيفة ليس لها أهمية كبيرة إذا كانت اللعبة تجري بين لاعبين قويين، مضيفا أنه لا يرى جدوى في تغيير قواعد اللعبة الكلاسيكية.

المصدر: "إزفيستيا" + "روسيسكايا غازيتا"