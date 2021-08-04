لاعب التايكوندو الأردني صالح الشرباتي: أشعر بالفخر بما حققته.. وأهدي إنجازي لروح والدي

حلّ لاعب التايكواندو الأردني صالح الشرباتي الذي منح بلاده أول ميدالياته في أولمبياد "طوكيو 2020" من فئة الفضية، ضيفا على برنامج "ناس أونلاين".

الشرباتي تحدث عن شعوره بالفخر بعد الإنجاز الذي حققه لنفسه أولا وللأردن ثانيا، موضحا أنه يأتي بعد سنوات طويلة من التدريب ضمن معسكرات داخلية وخارجية، إضافة إلى الخبرة التي اكتسبها نتيجة الاحتكاك مع لاعبين دوليين لهم قدرات عالية.

الكابتن صالح وصف أن الجهد المبذول وشعور التعب في الفترة السابقة، تلاشى بمجرد الحصول على الميدالية الفضية، على الرغم من عقد الآمال للوصول إلى الميدالية الذهبية قبيل بدء الألمبياد.

وحول بدايات الشرباتي في رياضة التايكوندو أضاف خلال حواره مع مقدمة البرنامج يارا سليمان: "بدأت وأنا صغير، وتأثرت بشخصية جاكي شان، فكنت أقلّد حركاته في البيت، فقررت أسرتي أن تضعني بنادي للتايكوندو، وهكذا بدأت رحلتي الرياضية"

أما عن الأثر الذي تركه والده الراحل في مسيرته الرياضية تابع الشرباتي أن والده كان يأمل بأن يراه بطلا، وكان يُصّر على متابعة هذه الرياضة والنجاح فيها، حتى أن الكابتن صالح أصبح يسعى مع كل مباراة لتحقيق الإنجازات كي يهديها لروح والده.

الشرباتي تحدث أيضا عن وضع رياضة التايكوندو في الأردن والعالم العربي، التي تعتبر من الرياضات الفردية ورياضة الإنجازات لكنها تحتاج للدعم والاهتمام أكثر بلاعبيها.

المصدر: RT