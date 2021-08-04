ريال مدريد يعلن إصابة نجمه كروس بـ"الفتق الرياضي"

أعلن ريال مدريد، إصابة لاعب وسطه الألماني توني كروس، بفتق رياضي، قبل عشرة أيام تقريبا من خوض الفريق الملكي أولى مبارياته الرسمية في الموسم الجديد.

وقال الريال في بيان نشره على موقعه: "أظهرت الفحوصات التي أجريت اليوم (أمس الثلاثاء) للاعبنا توني كروس، من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، أنه يعاني من آلام العانة (Pubalgie)، وسيتم مراقبة تطور حالته".

Communiqué médical de Kroos. #RealMadrid — Real Madrid C.F. 🇫🇷 (@realmadridfra) August 3, 2021

كما كتب كروس على "إنستغرام": "بعد أشهر عديدة من المشاكل مع عظمة العانة أعتقد أنه حان الوقت للراحة والاستعداد بشكل جيد للموسم الجديد.. العودة ستكون في أسرع وقت ممكن كما هو الحال دائما".

ولم يعلن الريال عن مدة غياب كروس، ولكنه على الأرجح سيغيب عن مباراة الفريق الافتتاحية في الدوري الإسباني في الـ14 من أغسطس الجاري أمام ديبورتيو ألافيس.

ووفقا لتقارير صحفية إسبانية، قد يستمر غياب كروس عن الفريق حتى نهاية سبتمبر.

والفتق الرياضي "Athletic pubalgia"، هو إصابة مؤلمة في الأنسجة الرخوة تحدث في منطقة أعلى الفخذ و أسفل البطن، وغالبا ما يحدث أثناء الرياضة التي تتطلب تغييرات مفاجئة في الاتجاه أو حركات التواء شديدة.

وعلى الرغم من أن الفتق الرياضي قد يؤدي إلى الفتق البطني التقليدي، إلا أنه إصابة مختلفة.

المصدر: realmadrid.com + RT