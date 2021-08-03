النجم إريكسن يعود.. ولكن هل تسمح له إيطاليا باللعب؟

وصل النجم الدنماركي كريستيان إريكسن إلى إيطاليا تمهيدا لعودته إلى ناديه إنتر ميلان لكرة القدم، وذلك بعد أن يقوم بكل الفحوصات الطبية اللازمة.

وكان كريستيان إريكسن (29 عاما) قد تعرض لأزمة قلبية في مستهل مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" في يونيو الماضي، أجبرته على مغادرة المسابقة قبل أن يقوم بزرع جهاز تنظيم لضربات القلب.

ووفقا لقوانين لعبة كرة القدم في إيطاليا، فلن يكون بوسع النجم الدنماركي خوض المباريات مع ناديه إنتر ميلان قبل نزع جهاز تنظيم ضربات القلب.

وفي حال رفض الطاقم الطبي نزع الجهاز، سيكون إريكسن مجبرا على مغادرة الفريق الإيطالي، واللعب في دوري آخر تسمح اتحاداتها للاعبين بمزاولة نشاطهم وهم يحملون جهاز تنظيم ضربات القلب.

يذكر أيضا أنه وفي صورة رفض كريستيان إريكسن مغادرة إنتر ميلان فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيتكفل بدفع راتب اللاعب حتى نهاية عقده مع بطل الدوري الإيطالي.

المصدر: وكالات