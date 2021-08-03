تلوحان في الأفق ميداليتان لمصر في أولمبياد طوكيو

ينافس الثنائي المصري محمد إبراهيم "كيشو" ومحمد متولي على الميدالية البرونزية، ضمن منافسات المصارعة اليونانية-الرومانية، غدا الأربعاء، ضمن فعاليات أولمبياد "طوكيو 2020".

ويواجه محمد إبراهيم "كيشو" غدا الأربعاء، الفائز من النزال الذي يجمع الدنماركي فريدريك هولمكفيست بييريهوس والروسي أرتيوم سوركوف.

واستهل "كيشو" مشواره الثلاثاء في ثمن نهائي وزن 67 كلغ بفوز على الكوري الجنوبي هانسو ريو بنتيجة (7-6)، ثم تخطى الأرمني كارين أصلانيان في الدور ربع النهائي.

وكان المصارع المصري قريبا من التأهل إلى النزال النهائي وضمان الميدالية الفضية على الأقل، عندما كان متقدما على الأوكراني بارفيز ناسيبوف، لكن الأخير قلب تأخره إلى فوز بنتيجة (7-6).

أمام في وزن 87 كلغ، فتغلب محمد متولي على البيلاروسي كيريل ماسكيفيتش بالأفضلية التقنية (9-1)، من ثم فاز على الكوبي دانيال غريغوريتش هيتشيفاريا بالسقوط (4-0)، قبل أن يخسر في الدور نصف النهائي أمام الهنغاري فيكتور لورينتس بالنقاط (2-9)، وسيتحدد منافس المصري على الميدالية البرونزية في وقت لاحق.

وفي الوزن 87 كلغ أيضا، فاز الجزائري بشير سيد عزارة على الصيني في بنغ في الدور ثمن النهائي بالأفضلية التقنية (11-1)، قبل أن يخسر في الدور ربع النهائي أمام الأوكراني زان بيلينيوك بأفضلية النقاط (1-1).

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وفي المصارعة الحرة، خسرت التونسية مروى عامري أمام السويدية هينا كاتارينا يوهانسون بنتيجة (1-5) في الدور ثمن النهائي لوزن 62 كلغ.

علما عامري (32 عاما) قد أحرزت برونزية وزن 58 كلغ في أولمبياد "ريو 2016"، وحلت وصيفة في بطولة العالم 2017 في باريس.

وفي الوزن 67 كلغ، خسر الجزائري عبد المالك مرابط أمام الكوري الجنوبي هانسو ريو بالأفضلية التقنية (0-8)، والتونسي سليمان نصر أمام لاعب فريق اللاجئين أكر العبيدي (من العراق) بالنتيجة ذاتها.

المصدر: وكالات