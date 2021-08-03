أولمبياد طوكيو.. الأمريكية أثينغ مو تحرز ذهبية سباق 800 متر

أحرزت الأمريكية أثينغ مو البالغة 19 عاما، ذهبية سباق 800 متر في منافسات ألعاب القوى اليوم الثلاثاء، ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة طوكيو.

وسيطرت مو على السباق مسجلة 1:55:21 دقيقة، أمام البريطانية كيلي هودجكينسون البالغة 19 عاما أيضا (1:55:88 دقيقة)، ومواطنتها رايفين رودجرز (1:56:81 دقيقة).

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وباتت مو التي انتقل والداها إلى الولايات المتحدة بعد الفرار من الحرب الأهلية في السودان، أول أمريكية تفوز باللقب الأولمبي لسباق 800 متر منذ مادلين مانينغ في ألعاب مكسيكو عام 1968.

المصدر: وكالات