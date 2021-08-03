أولمبياد طوكيو.. بايلز تختتم مشاركتها المنقوصة ببرونزية عارضة التوازن

اختتمت نجمة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز مشاركتها المنقوصة في أولمبياد طوكيو بإحرازها برونزية عارضة التوازن في الجمباز اليوم الثلاثاء.

وسجلت بايلز 14.000 نقطة، خلف الصينية شيجينغ تانغ صاحبة الفضية (14.233 نقطة)، فيما نالت الصينية الأخرى تشنتشن غوان الذهبية مع 14.633 نقطة.

وهذه البرونزية هي الثانية على التوالي في المسابقة نفسها لبايلز بعد ريو 2016.

وكانت بايلز (24 عاما)، صدمت العالم عندما أعلنت انسحابها خلال المسابقة الكاملة للفرق الثلاثاء الماضي، قبل أن تواصل انسحاباتها في الأيام التالية من الحركات الأرضية، حصان القفز، والمسابقة الكاملة للفردي التي أحرزت ذهبياتها كلها في ريو 2016، إضافة إلى انسحابها من مسابقة العارضتين مختلفتي الارتفاع.

ووصلت بايلز، التي تعد بالفعل واحدة من عظماء رياضة الجمباز، إلى طوكيو وهي تستهدف حصيلة قياسية من الميداليات، ويشمل ذلك تحطيم الرقم القياسي البالغ 5 ذهبيات في دورة أولمبية واحدة عن طريق لاعبة جمباز.

المصدر: وكالات