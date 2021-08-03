الروسي يفلوييف يهدي بلاده ذهبية المصارعة في أولمبياد طوكيو

حصد الروسي موسى يفلوييف الميدالية الذهبية في فئة وزن تحت 97 كلغ في المصارعة الرومانية ضمن أولمبياد طوكيو، بعد فوزه في المباراة النهائية على الأرميني أرتور ألكسانيان، بنتيجة 5-1.

‬ونال ألكسانيان الفضية، بينما حصل البولندي تاديوش ميخاليك والإيراني محمد هادي ساروي على البرونزية.

وهذه الميدالية هي الثالثة لروسيا في منافسات المصارعة بأولمبياد طوكيو، بعد برونزية سيرغي إملين (في وزن تحت 60 كيلوغراما)، وسيرغي سيمينوف (في وزن تحت 130 كيلوغراما).

وبفضل هذه الذهبية، استعادت روسيا المركز الخامس في سبورة الميداليات في أولمبياد طوكيو، بعدما رفعت رصيدها إلى 13 ميدالية ذهبية.

المصدر: vesti.ru