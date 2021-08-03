 
مباشر

رئيس الحكومة الإثيوبية في أولمبياد طوكيو: إثيوبيا فخورة بميداليات رياضييها

الرياضة

رئيس الحكومة الإثيوبية في أولمبياد طوكيو: إثيوبيا فخورة بميداليات رياضييها
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qyyi

غرّد آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، مشيدا بالانتصارات التي حققها رياضيو بلاده في أولمبياد طوكيو 2020.

علق رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمس الاثنين، على الانتصارات التي حققتها بلاده، حتى الآن، في أولمبياد طوكيو 2020.

وكتب آبي على حسابه في "تويتر" معددا انتصارات بلاده في أولمبياد طوكيو: "تفتخر إثيوبيا بفوزها بميدالية فضية في سباق حواجز 3000 متر رجال، وميدالية برونزية في سباق حواجز 5000 متر سيدات، و5000 متر حواجز سيدات".

واختتم رئيس الوزراء الإثيوبي تغريدته، بالقول إن إثيوبيا "لا تزال تزدهر بجهود أبنائها".

وكان آبي أحمد قد كتب في وقت سابق مهنئا "إثيوبيا" بفوز العداء سيليمون باريغا بالميدالية الذهبية الأولى في سباق 10000 متر في أولمبياد طوكيو 2020.

المصدر: تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا