رئيس الحكومة الإثيوبية في أولمبياد طوكيو: إثيوبيا فخورة بميداليات رياضييها

غرّد آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، مشيدا بالانتصارات التي حققها رياضيو بلاده في أولمبياد طوكيو 2020.

علق رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمس الاثنين، على الانتصارات التي حققتها بلاده، حتى الآن، في أولمبياد طوكيو 2020.

በቶኪዮ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያ በወንዶች በ3000 ሜትር መሰናክል በለሜቻ ግርማ የብር ሜዳሊያ እንዲሁም በሴቶች 5ሺህ ሜትር ሩጫ በጉዳፍ ፀጋይ የነሐስ ሜዳሊያ በማግኘቷ እንኳን ደስ አለን። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ገና ከፍ ብላ ትደምቃለች። — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) August 2, 2021

وكتب آبي على حسابه في "تويتر" معددا انتصارات بلاده في أولمبياد طوكيو: "تفتخر إثيوبيا بفوزها بميدالية فضية في سباق حواجز 3000 متر رجال، وميدالية برونزية في سباق حواجز 5000 متر سيدات، و5000 متر حواجز سيدات".

واختتم رئيس الوزراء الإثيوبي تغريدته، بالقول إن إثيوبيا "لا تزال تزدهر بجهود أبنائها".

#ኢትዮጵያ በቶኪዮ ኦሎምፒክ 10ሺሜትር ሩጫ በሰለሞን ባረጋ አማካኝነት የመጀመሪያውን ወርቅ ሜዳሊያ በማግኘቷ እንኳን ደስ አለን።ለቀሩት ተወዳዳሪዎቻችንም መልካም ዕድል እመኛለሁ።ኢትዮጵያ የገጠሟትን ፈተናዎች በማለፍ ድል ማስመዝገቧን ትቀጥላለች! pic.twitter.com/v0aTVyWSPI — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) July 30, 2021

وكان آبي أحمد قد كتب في وقت سابق مهنئا "إثيوبيا" بفوز العداء سيليمون باريغا بالميدالية الذهبية الأولى في سباق 10000 متر في أولمبياد طوكيو 2020.

المصدر: تويتر