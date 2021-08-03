رسميا.. روما يتعاقد مع المهاجم الأوزبكي شومورودوف

أعلن نادي روما المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، تعاقده مع المهاجم الأوزبكي إلدور شومورودوف من صفوف جنوى.

ووقع شومورودوف البالغ عمره 26 عاما، عقدا سيبقى بموجبه في صفوف فريق العاصمة الإيطالية حتى يونيو 2026.

🤝 “La Roma rappresenta un enorme passo in avanti nella mia carriera: farò di tutto per dimostrare di meritare questa maglia” 🟨🟥



📄 https://t.co/qRhgwbzBbM#ASRomapic.twitter.com/k6K2qIrr14 — AS Roma (@OfficialASRoma) August 2, 2021

وسيرتدي شومورودوف الرقم 14 في فريقه الجديد.

ولم يكشف الطرفان عن قيمة الصفقة لكن موقع "ترانسفير ماركت" المختص في تحديد أسعار لاعبي كرة القدم، حدد القيمة السوقية للمهاجم الأوزبكي في حدود 7 ملايين يورو.

وكان شومورودوف، انتقل إلى جنوى قادما من روستوف الروسي في العام 2020 مقابل 7.5 ملايين يورو، وخاض مع الفريق الإيطالي في موسم 2020/2021، 31 مباراة في الدوري المحلي، وسجل ثمانية أهداف وصنع هدفا واحدا.

المصدر: championat.com