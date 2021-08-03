 
مباشر

رسميا.. روما يتعاقد مع المهاجم الأوزبكي شومورودوف

الرياضة

رسميا.. روما يتعاقد مع المهاجم الأوزبكي شومورودوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qyw7

أعلن نادي روما المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، تعاقده مع المهاجم الأوزبكي إلدور شومورودوف من صفوف جنوى.

ووقع شومورودوف البالغ عمره 26 عاما، عقدا سيبقى بموجبه في صفوف فريق العاصمة الإيطالية حتى يونيو 2026.

وسيرتدي شومورودوف الرقم 14 في فريقه الجديد.

ولم يكشف الطرفان عن قيمة الصفقة لكن موقع "ترانسفير ماركت" المختص في تحديد أسعار لاعبي كرة القدم، حدد القيمة السوقية للمهاجم الأوزبكي في حدود 7 ملايين يورو.

وكان شومورودوف، انتقل إلى جنوى قادما من روستوف الروسي في العام 2020 مقابل 7.5 ملايين يورو، وخاض مع الفريق الإيطالي في موسم 2020/2021، 31 مباراة في الدوري المحلي، وسجل ثمانية أهداف وصنع هدفا واحدا.

المصدر: championat.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا