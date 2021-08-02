مصر لكرة اليد.. تعرف على موعد المواجهة والخصم في أولمبياد طوكيو

يخوض منتخب مصر لكرة اليد مباراة صعبة أمام نظيره الألماني اليوم الاثنين، في الدور ربع النهائي للمسابقة التي تدخل ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020".

ويحلم منتخب مصر ببلوغ نصف نهائي مسابقة كرة اليد في الأولمبياد للمرة الأولى، عندما يواجه ألمانيا اليوم، في تمام الساعة (14:45) بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "يويوغي ناسيونال ستاديوم"، في العاصمة اليابانية طوكيو.

ويعول المنتخب المصري على قائده المخضرم أحمد الأحمر، ويحيى الدرع، ومحمد سند، وعلي زين وأحمد هشام دودو.

إقرأ المزيد

قال الأحمر (37 عاما): "هذه أفضل نتيجة لنا في هذا الدور في الألعاب الأولمبية مع حصدنا لثماني نقاط (4 انتصارات في 5 مباريات).

وأضاف: "سنلتقي مع ألمانيا في الدور التالي وستكون مباراة قوية، واجهنا المنتخب الألماني في مباراة ودية قبل الألعاب وخسرنا بفارق هدفين.

وتابع: "إذا أردت أن تلعب من أجل ميدالية، يتعين عليك مواجهة منتخبات صعبة، مشير ا إلى أن الألعاب الأولمبية في طوكيو "هي الأخيرة لي وبالتالي أريد أن أنهيها في القمة".

يحلم منتخب مصر ببلوغ نصف نهائي مسابقة كرة اليد في الأولمبياد للمرة الأولى عندما يواجه ألمانيا على ملعب يويوجي في طوكيو.

وبلغ منتخب "الفراعنة" دور الثمانية الكبار بعد أن احتل مركز الوصافة في مجموعته، محققا أربعة انتصارات من أصل خمس مباريات في دور المجموعات، فيما حلت ألمانيا ثالثة في مجموعتها بثلاثة انتصارات مقابل خسارتين.

المصدر: وكالات