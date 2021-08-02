الهلال يرفع عرضه رسميا لنادي وست بروميتش الإنجليزي لضم جناحه البرازيلي

قررت إدارة نادي الهلال السعودي لكرة القدم عدم الاستسلام وتقديم عرض مالي جديد إلى نادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، من أجل حسم صفقة اللاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا.

وحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن نادي الهلال قد قرر رفع عرضه المالي لنادي ويست بروميتش إلى 17 مليون على دفعتين، للظفر بخدمات ماتيوس بيريرا.

#عاجل| الهلال يرفع عرضه رسميا لنادي وست بروميتش لكسب خدمات البرازيلي ماتيوس بيريرا. العرض الجديد 17 مليون على دفعتين



(من: @SultanALotaibi0) https://t.co/QUMaN6imeF — الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) August 2, 2021

وأصدر ماتيوس بيريرا بيانا رسميا عبر حسابه على موقع "تويتر"، يطلب فيه السماح له بالرحيل بعد أن تلقى عرضا ضخما من الهلال السعودي.

وقال ماتيوس بيريرا في بيانه: "فضلت الصمت وعدم الحديث طوال الفترة الماضية احتراما للجمهور وللفريق، لكن بعد الحديث عن عدم تركيزي وعدم ارتباطي بفريقي، فكان يجب أن أرد لأنني لم أكن كذلك أبدا. ومنذ احترافي كرة القدم وأنا أركز في مسيرتي، أملا في مستقبل أفضل لي ولأسرتي".

وأضاف: "أتدرب بجدية وأهتم بكل تفاصيل الفريق، لكن تلقيت عرضا منذ 3 أسابيع كان بمقدوره تغيير حياتي وحياة أسرتي بالكامل للأفضل. أريد المغادرة والرحيل لكن بطريقة سليمة وعادلة".

وتلقى ماتيوس بيريرا عرضا كبيرا من الهلال السعودي، إلا أن النادي الانجليزي يطلب مبلغا تعجيزيا للموافقة على رحيل اللاعب.

وتشير التقارير إلى أن اللاعب البرازيلي قد أبدى موافقته المبدئية على عرض الهلال ولكن مطالب بروميتش هي التي تعطل خطوة انتقاله.

ويرتبط الجناح ماتيوس بيريرا البالغ من العمر 25 عاما، بعقد مع ويست بروميتش ألبيون يمتد حتى يونيو 2024، وقد انضم للفريق خلال صيف 2019 من سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وخاض ماتيوس بيريرا 77 مباراة مع ويست بروميتش ألبيون وأحرز خلالها 20 هدفا وصنع 26 هدفا، بينما سجل 6 أهداف وصنع 4 في 27 مباراة مع فريق سبورتينغ لشبونة.

المصدر: وكالات