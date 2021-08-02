الملاكم علييف المستبعد بسبب "نطحة" يطلب إعادة نزال بالأولمبياد

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية اليوم الاثنين أن الملاكم الفرنسي مراد علييف الذي تم استبعاده من نزال في دور الثمانية لوزن فوق الثقيل ضمن أولمبياد طوكيو، طلب إعادة النزال.

واستبعد علييف يوم أمس الأحد، بعد أن اعتبر الحكم أن الملاكم الفرنسي تعمد نطح منافسه البريطاني فريزر كلارك.

واحتج الملاكم المولود في موسكو في 31 يوليو 1995، على القرار ولكم كاميرا التلفزيون وأطاح بالواقي الخاص بالفم.

وظل علييف جالسا بجانب الحلبة لمدة ساعة تقريبا احتجاجا بعد فوز كلارك قبل أربع ثوان على نهاية الجولة الثانية، وكان علييف متقدما (3-2) في الجولة الأولى.

وذكرت محكمة التحكيم الرياضية أن علييف والاتحاد الفرنسي للملاكمة واللجنة الأولمبية الفرنسية قدموا طلبا بإلغاء قرار الاستبعاد وإعادة النزال بدءا من الجولة الثانية بحكم وقضاة مختلفين.

وأضافت المحكمة أنها ستعقد جلسة استماع اليوم الاثنين وستصدر قرارا نهائيا في أقرب وقت ممكن.

المصدر: رويترز