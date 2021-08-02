الحرب تندلع بين الـ"يوفا" والثلاثي "الانفصالي" ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس

يرفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الاستسلام لقرار محكمة مدريد الداعم لأندية دوري السوبر الأوروبي الثلاثي، ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس.

وقضت المحكمة بأحقية الأندية في تأسيس بطولة جديدة تخدم مصالحها، معتبرة أنه ليس من حق الاتحاد الأوروبي رفض انطلاق المسابقة، أو فرض عقوبات على الأندية المشاركة في تأسيسها.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن "يويفا" لن يلتزم بهذا الحكم، وسيقدم طعنا لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لا توجد لديه أي نية للتراجع، وسينتظر حكم المحكمة الأوروبية، في شهر أكتوبر المقبل.

كما يعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تجهيز عقوبات جديدة، على أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، لإصرارها على إقامة البطولة.

وكانت الأندية الثلاثة قد رحبت بقرار محكمة مدريد، داعية "يويفا" للتوقف عن عرقلة البطولة وتهديدها بالعقوبات.

المصدر: وكالات