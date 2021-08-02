تعرف على المبالغ المالية التي يحصل عليها الفائزون بالميداليات الذهبية بالألعاب الأولمبية

يمثل التنافس في الألعاب الأولمبية لمعظم الرياضيين عبئا ماليا، إلا أن اللاعبين الذين يحصلون على الميداليات الذهبية، فإن بلادهم على استعداد لمنحهم مبالغ مالية كبيرة بحسب "فوربس".

وبينت المجلة أن الولايات المتحدة تمنح 37500 دولار لكل ميدالية ذهبية يربحها لاعبوها في ألعاب طوكيو الألمبية و22500 دولار مقابل الميدالية الفضية و15000 دولار للبرونزية، بالإضافة إلى المنح والمزايا مثل التأمين الصحي.

واليابان البلد المضيف للألعاب الألومبية، فستمنح حوالي 45000 دولار للميدالية الذهبية و18000 دولار للفضية و9000 دولار للبرونزية، باستثناء لعبة البيسبول.

أما بريطانيا ونيوزيلندا والنرويج والسويد فلا تقدم أي مبالغ مالية إضافية مقابل الفوز بالميداليات.

لكن هناك 10 بلدان على استعداد لتقديم مبلغ مالي من 6 أرقام للفائزين بالذهبية الأولمبية وهي: سنغافورة (مليون دولار سنغافوري أي حوالي 738 ألف دولار أمريكي)، تايوان (20 مليون دولار تايواني أي 716 ألف دولار أمريكي)، إندونيسيا (5 مليارات روبية إندونيسية، 346 ألف دولار أمريكي)، بنغلاديش (300 ألف دولار)، كازاخستان (250 ألف دولار)، ماليزيا (مليون رينجت ماليزي، 237 ألف دولار أمريكي)، إيطاليا (180 ألف يورو، 214 ألف دولار أمريكي)، الفلبين (10 ملايين بيزو فلبيني، 200 ألف دولار أمريكي)، هنغاريا (50 مليون فورنت مجري، 166 ألف دولار أمريكي)، كوسفو (100 ألف يورو أي 119 ألف دولار أمريكي)، إستونيا (4600 يورو أي 5500 دولار أمريكي في السنة ولمدى الحياة).

المصدر: "فوربس"