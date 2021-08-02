لأول مرة.. سباق "Ironman" الدولي للترياثلون في سان بطرسبوغ الروسية

فاز الروسي إيليا سليبوف، بسباق "70.3 Ironman" الدولي للترياثلون، الذي أقيم أمس الأحد لأول مرة في مدينة بطرسبورغ الروسية.

وعبر سليبوف خط النهاية، بعدما قطع مسافة السباق بتوقيت 4 ساعات و14 ثانية، تاركا المركز الثاني لدنيس كريستين (4:02:12 ساعات)، والثالث لأليكسي نيكولين (4:04:04 ساعات).

ولدى السيدات، احتلت كريستينا كوتشيكوفا المركز الأول، بزمن قدره 4:29:31 ساعات، فيما حلت داريا تشوناريفا في المركز الثاني (4:35:41 ساعات)، ثم جاءت يوليا أنتيبينا في المركز الثالث (4:44:11 ساعات).

والترياثلون هو سباق ثلاثي أشبه بالماراثون، يبدأ بالسباحة لمسافة 1.9 كلم، ثم ركوب الدراجات لمسافة 90.1 كلم، وينتهي بالجري لـ21.1 كلم.

المصدر: تاس