هدف "قاتل" يهدي أمريكا لقب الكأس الذهبية على حساب المكسيك (فيديو)
أحرز منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، هدفا قبل نهاية الوقت الإضافي بثلاث دقائق، ليفوز 1-0 على المكسيك، ويتوج بلقب الكأس الذهبية لكرة القدم.
وسيطرت المكسيك، حاملة اللقب 13 مرة (رقم قياسي)، على الشوط الأول لكن الولايات المتحدة قاتلت ورفعت إيقاعها في الشوط الثاني.
A goal that won a championship! 🏆— Gold Cup (@GoldCup) August 2, 2021
The @ToyotaLatino Goal of The Day ⚽ belongs to the #USMNT 🇺🇸 and Miles Robinson!#OurFinal#ThisIsOurs#GoldCup21pic.twitter.com/Zd7KXM8aNJ
وبعد التعادل دون أهداف في الوقت الأصلي، أحرز مايلز روبنسون، هدف الانتصار للولايات المتحدة، بضربة رأس بعد ركلة حرة، في الدقيقة 117.
واستعادت الولايات المتحدة، اللقب الذي أحرزته في 2007، وذلك بعد خسارتها نهائي 2019 أمام المكسيك تحديدا وبنتيجة 0-1.
المصدر: وكالات