بيلاروس تستدعي إحدى لاعباتها من أولمبياد طوكيو والتشيك تعرض منحها تأشيرة لـ"طلب الحماية"

قرر الجهاز التدريبي للفريق البيلاروسي لألعاب القوى، سحب طلب مشاركة العداءة كريستسينا تسيمانوسكايا في منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" المقامة حاليا في اليابان.

وأشارت الوكالة البيلاوسية للأنباء "belta.by"، أن اللجنة الأولمبية في البلاد نشرت بيانا رسميا حول العداءة عبر حسابه في تطبيق "Telegram" جاء فيه: "وفقا للأطباء، فيما يتعلق بالحالة العاطفية والنفسية للرياضية البيلاروسية كريستينا تيمانوفسكايا، اتخذ الجهاز الفني للفريق الوطني لألعاب القوى قرارا بإنهاء أداء الرياضية في دورة الألعاب الأولمبية الثانية والثلاثين. ونتيجة لذلك، تم سحب طلب الرياضية للمشاركة في تصفيات سباق لمسافة 200 م، وفي سباق التتابع (400X4)".

وزعمت عداءة المسافات القصيرة البيلاروسية كريستينا تيمانوفسكايا أن فريقها الأولمبي حاول ترحيلها من اليابان، في خلاف أدى إلى مواجهة مساء الأحد، ونقلها إلى مطار هانيدا للترحيل، لكن العداءة استدعت الشرطة اليابانية في المطار، ولم تستقل الطائرة المتجهة إلى اسطنبول.

وقالت تسيمانوسكايا (24 عاما) في رسالة مصورة وزعت على وسائل التواصل الاجتماعي إنها تعرضت لضغوط من مسؤولي فريق بيلاروسيا وطلبت المساعدة من اللجنة الأولمبية الدولية.

وانتقدت تسيمانوسكايا، التي كان من المقرر أن تشارك في تصفيات سباق 200 متر غدا الاثنين، مسؤولي فريق بيلاروسيا عبر حسابها على "إنستغرام"، وقالت إنها أضيفت إلى الفريق المشارك في سباق التتابع (400X4) على الرغم من عدم مشاركتها في السباق مطلقا.

بدورها زعمت مجموعة مؤسسة التضامن الرياضي البيلاروسية إن أنصار الحكومة استهدفوا الرياضية التي اتصلت بها للمساعدة في تجنب الترحيل القسري إلى مينسك.

وقال ألكسندر أوبيكين، المتحدث باسم المؤسسة لوكالة "أسوشيتدبرس" إن تسيمانوسكايا نقلت إلى مكان آمن وستطلب اللجوء في السفارة النمساوية.

بدورها أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، التي كانت على خلاف مع اللجنة الأولمبية البيلاروسية قبل أولمبياد طوكيو، أنها تدخلت لحل الخلاف.

لكن سرعان ما دخلت التشيك على الخط إذا عرض وزير خارجتها ياكوب كولهانيك منح العداءة البيلاروسية تأشيرة دخول إلى بلاده لتتمكن من "طلب الحماية الدولية".

واعتبر الوزير التشيكي الذي ترتبط بلاده بعلاقات متوترة مع روسيا وبيلاروس أن ما حدث مع العداءة البيلاروسية "فضية" ويجب مساعدتها.

وتم حظر ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروس منذ 20 يوليو 1994، وابنه فيكتور رئيس اللجنة الأولمبية البيلاروسية منذ أكثر من 25 عاما، من المشاركة في أولمبياد طوكيو من قبل اللجنة الأولمبية الدولية التي حققت في شكاوى من الرياضيين من تعرضهم لم أسموه "أعمال انتقامية وترهيب" ضمن تداعيات احتجاجات أغسطس الماضي، بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في البلاد.

وشاركت تسيمانوسكايا بالفعل تحت علم بيلاروسيا في اليوم الأول من مسابقات العدو يوم الجمعة في الاستاد الوطني في طوكيو، واحتلت المركز الرابع في الجولة الأولى في سباق 100 متر محققة توقيت 11.47 ثانية.

المصدر: وكالات