ولي عهد دبي يهرع لإنقاذ رئيس الاتحاد الإماراتي للرياضات الجوية من حادث مفاجئ
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو يظهر فيه رد الفعل السريع لولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم "فزاع" بعد حادث تعرض له نصر النيادي.
ويظهر مقطع الفيديو المتداول قيام النيادي الذي يترأس مجلس الاتحاد الإماراتي للرياضات الجوية بممارسة رياضة "فلاي بورد" قبل أن يختل توازنه ويسقط بصورة مفاجئة في المياه، وفورا ركض باتجاهه العديد من الرجال لانقاذه تبين أن "فزاع" واحد منهم.
بمساعدة "#فزاع".. نجاة #نصر_النيادي من حادث.#برق_الإماراتpic.twitter.com/Ol9g304NU7— برق الإمارات (@UAE_BARQ) August 1, 2021
الحمدلله على سلامة نصر النيادي— خالِـد🇦🇪 (@5aldinho) August 1, 2021
لاحظوا ركضة وفزعة الشيخ حمدان وخوفه على نصر وحضنه له في نهاية المقطع كل هالأشياء تبيّن لك معدن هذا الرجل 🙏🏻
والحمدلله ع سلامة نصر مره ثانيه 💙 pic.twitter.com/u95y8tuAQd
المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي