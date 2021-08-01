ولي عهد دبي يهرع لإنقاذ رئيس الاتحاد الإماراتي للرياضات الجوية من حادث مفاجئ

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو يظهر فيه رد الفعل السريع لولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم "فزاع" بعد حادث تعرض له نصر النيادي.

ويظهر مقطع الفيديو المتداول قيام النيادي الذي يترأس مجلس الاتحاد الإماراتي للرياضات الجوية بممارسة رياضة "فلاي بورد" قبل أن يختل توازنه ويسقط بصورة مفاجئة في المياه، وفورا ركض باتجاهه العديد من الرجال لانقاذه تبين أن "فزاع" واحد منهم.

الحمدلله على سلامة نصر النيادي

لاحظوا ركضة وفزعة الشيخ حمدان وخوفه على نصر وحضنه له في نهاية المقطع كل هالأشياء تبيّن لك معدن هذا الرجل 🙏🏻

والحمدلله ع سلامة نصر مره ثانيه 💙 pic.twitter.com/u95y8tuAQd — خالِـد🇦🇪 (@5aldinho) August 1, 2021

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي