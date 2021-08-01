إسرائيل تحرز أول ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو

أهدى لاعب الجمباز الإسرائيلي أرتيوم دولغوبيات أول ميدالية ذهبية لبلاده في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الجارية "طوكيو 2020"، والأولى في منافسات جمباز الرجال على الإطلاق.

وتوج دولغوبيات بذهبية مسابقة الحركات الأرضية، تاركا المركز الثاني للإسباني رايدرلي زاباتا الذي اكتفى بالفضية، فيما أحرز الصيني شياو روتنيغ الميدالية البرونزية.

وهذه الميدالية الذهبية هي الثانية في تاريخ إسرائيل في الألعاب الأولمبية، بعد الأولى عام 2004 في أثينا عن طريق جال فريدمان في رياضة ركوب الأمواج شراعيا.

المصدر: https://olympics.com/