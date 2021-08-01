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أولمبياد طوكيو.. زفيريف يتوج بذهبية مسابقة فردي الرجال للتنس على حساب خاتشانوف

الرياضة

أولمبياد طوكيو.. زفيريف يتوج بذهبية مسابقة فردي الرجال للتنس على حساب خاتشانوف
Reuters Mike Segar
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توج الألماني ألكسندر زفيريف بالميدالية الذهبية في مسابقة التنس لفردي الرجال ضمن أولمبياد طوكيو بفوزه اليوم الأحد في النهائي على الروسي كارين خاتشانوف الذي اكتفى بالفضية.

وتمكن زفيريف من حسم المباراة النهائية دون عناء بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-3 و6-1.

وأهدى زفيريف بلاده الميدالية الذهبية الرابعة في أولمبياد طوكيو.

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وكان زفيريف قد وصل إلى النهائي بعد إقصائه في المربع الذهبي المصنف الأول عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش والذي خرج خاوي اليدين من الأولمبياد بعد خسارته مباراة تحديد المركز الثالث أمام الإسباني بابلو كارينو بوستا المتوج بالميدالية البروزنية.

المصدر: rsport.ria.ru

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