أولمبياد طوكيو.. زفيريف يتوج بذهبية مسابقة فردي الرجال للتنس على حساب خاتشانوف
توج الألماني ألكسندر زفيريف بالميدالية الذهبية في مسابقة التنس لفردي الرجال ضمن أولمبياد طوكيو بفوزه اليوم الأحد في النهائي على الروسي كارين خاتشانوف الذي اكتفى بالفضية.
وتمكن زفيريف من حسم المباراة النهائية دون عناء بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-3 و6-1.
Amazing Alex 🥇— ATP Tour (@atptour) August 1, 2021
🇩🇪 @AlexZverev claims the men's singles gold medal for Germany after defeating Khachanov 6-3, 6-1!#Tokyo2020#Olympics#Tennispic.twitter.com/6WnoJQX39D
وأهدى زفيريف بلاده الميدالية الذهبية الرابعة في أولمبياد طوكيو.
When you win a gold medal. 🥇 🇩🇪 #Tokyo2020#Olympics#Tennispic.twitter.com/SjicYWsdp8— ATP Tour (@atptour) August 1, 2021
وكان زفيريف قد وصل إلى النهائي بعد إقصائه في المربع الذهبي المصنف الأول عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش والذي خرج خاوي اليدين من الأولمبياد بعد خسارته مباراة تحديد المركز الثالث أمام الإسباني بابلو كارينو بوستا المتوج بالميدالية البروزنية.
المصدر: rsport.ria.ru