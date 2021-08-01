لقطة طريفة من الأولمبياد.. بطل رياضة الغوص البريطاني توم ديلي يقوم بحياكة الصوف أثناء المنافسات

التقطت عدسة التصوير الناقلة لمسابقة الغوص في أولمبياد طوكيو، البطل الأولمبي البريطاني في الغوص تومي ديلي خلال قيامه بحياكة الصوف على المدرجات أثناء متابعته لمنافسات اللعبة.

Том Дэйли не только круто прыгает, но и отлично вяжет носочки 🧵



Парочка на зиму не нужна? 😉 pic.twitter.com/XxhrU4qWsp — Матч ТВ (@MatchTV) August 1, 2021

يذكر أن ديلي من المثليين ومتزوج من داستن لانس بلاك كاتب سيناريو أمريكي ومخرج ومنتج أفلام وتلفزيوني وناشط في مجال حقوق المثليين.

ويبدو أن ديلي يهوى الحياكة بالإضافة للرياضة حيث نشر مؤخرا فيديو عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" يكشف فيه عن حقيبة صغيرة قام بحياكتها بنفسه خصيصا للميدالية الذهبية الأولمبية التي توج بها في طوكيو مع مواطنه ماتي لي في مسابقة ثنائي الغوص المتزامن من ارتفاع 10 أمتار.

المصدر: matchtv.ru