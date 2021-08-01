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لقطة طريفة من الأولمبياد.. بطل رياضة الغوص البريطاني توم ديلي يقوم بحياكة الصوف أثناء المنافسات

الرياضة

لقطة طريفة من الأولمبياد.. بطل رياضة الغوص البريطاني توم ديلي يقوم بحياكة الصوف أثناء المنافسات
AFP Oli SCARFF
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التقطت عدسة التصوير الناقلة لمسابقة الغوص في أولمبياد طوكيو، البطل الأولمبي البريطاني في الغوص تومي ديلي خلال قيامه بحياكة الصوف على المدرجات أثناء متابعته لمنافسات اللعبة.

يذكر أن ديلي من المثليين ومتزوج من داستن لانس بلاك كاتب سيناريو أمريكي ومخرج ومنتج أفلام وتلفزيوني وناشط في مجال حقوق المثليين.

ويبدو أن ديلي يهوى الحياكة بالإضافة للرياضة حيث نشر مؤخرا فيديو عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" يكشف فيه عن حقيبة صغيرة قام بحياكتها بنفسه خصيصا للميدالية الذهبية الأولمبية التي توج بها في طوكيو مع مواطنه ماتي لي في مسابقة ثنائي الغوص المتزامن من ارتفاع 10 أمتار.

المصدر: matchtv.ru

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