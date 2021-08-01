أولمبياد طوكيو.. الروسية كليشينا تتعرض للإصابة خلال مسابقة الوثب الطويل وتغادر على كرسي متحرك

فشلت الروسية داريا كليشينا في التأهل إلى نهائي مسابقة الوثب الطويل ضمن منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الحالية "طوكيو 2022"، عقب إصابتها في التصفيات اليوم.

وأثناء استعداد كليشينا للوثبة الثالثة، بعد محاولتين فاشلتين، تعرضت لإصابة في العضلة الخلفية لفخذها الأيمن منعها من استكمال محاولتها الأخيرة.

وخرجت كليشينا من المضمار في وقت لاحق على كرسي متحرك.

وكانت الأمال الروسية مبنية عليها لتحقيق ميدالية في الوثب الطويل.

Дарья Клишина – надежда России в прыжках в длину 🇷🇺



Она подходила к турниру одной из претенденток на медали, но не вышла даже в финал ❌



Клишина получила травму в квалификации и покинула стадион в инвалидной коляске 👩‍🦽



Кадры, от которых становится больно 👇😨 — Sports.ru (@sportsru) August 1, 2021

Дарья Клишина получила травму и не прошла в финал Олимпиады в прыжках в длинуhttps://t.co/LJ87bkjdKvpic.twitter.com/j6jNhkwuVO — РИА Новости Спорт (@rsportru) August 1, 2021

المصدر: rsport.ria.ru