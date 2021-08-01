 
مباشر

أولمبياد طوكيو.. الروسية كليشينا تتعرض للإصابة خلال مسابقة الوثب الطويل وتغادر على كرسي متحرك

الرياضة

أولمبياد طوكيو.. الروسية كليشينا تتعرض للإصابة خلال مسابقة الوثب الطويل وتغادر على كرسي متحرك
Reuters Dylan Martinez
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qydt

فشلت الروسية داريا كليشينا في التأهل إلى نهائي مسابقة الوثب الطويل ضمن منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الحالية "طوكيو 2022"، عقب إصابتها في التصفيات اليوم.

وأثناء استعداد كليشينا للوثبة الثالثة، بعد محاولتين فاشلتين، تعرضت لإصابة في العضلة الخلفية لفخذها الأيمن منعها من استكمال محاولتها الأخيرة.

وخرجت كليشينا من المضمار في وقت لاحق على كرسي متحرك.

وكانت الأمال الروسية مبنية عليها لتحقيق ميدالية في الوثب الطويل.

المصدر: rsport.ria.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا