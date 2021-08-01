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بيل غيتس يدعم الفارس المصري نايل نصار قبل مشاركته بمنافسات الفروسية في أولمبياد طوكيو

الرياضة

بيل غيتس يدعم الفارس المصري نايل نصار قبل مشاركته بمنافسات الفروسية في أولمبياد طوكيو
Reuters
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قدم الملياردير الأمريكي الشهير بيل غيتس الدعم إلى الفارس المصري نايل نصار قبل مشاركته في منافسات الفروسية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الحالية "طوكيو 2020".

ونشر غيتس صورة لنصار معبر حسابه في "إنستغرام" وعلق عليها قائلا: "أشجع العديد من الرياضيين في طوكيو في الوقت الراهن، ولكن لا يوجد رياضي أشجعه أكثر من زوج بنتي قريبا نايل نصار، حظ سعيد نايل".

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يذكر أن نايل نصار الذي يستعد للمشاركة مع منتخب مصر في منافسات الفروسية في أولمبياد طوكيو وبالتحديد بداية من يوم 3 أغسطس المقبل هو خطيب جينيفر نجلة بيل غيتس ويخططان للزواج بعد مشاركته في الأولمبياد.

المصدر: وكالات

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