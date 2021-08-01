بالفيديو.. ملاكم يرفض الخروج من الحلبة ويشتم الحكم اعتراضا على قرار خسارته

تصرف الملاكم الفرنسي مراد علييف بطريقة غير لائقة بعد قرار الحكم بخسارته أمام البريطاني فرايزر كلارك خلال نزالهما اليوم الأحد بالدور ربع النهائي لفئة فوق 91 كغم ضمن أولمبياد طوكيو.

وقرر الحكم إيقاف النزال في الجولة الثانية وإعلان فوز الملاكم البريطاني، بعد أن وجه إليه علييف عدة لكمات على مستوى الرأس اعتبرها الحكم متعمدة.

Боксер Мурад Алиев устроил скандал на олимпийском турнире https://t.co/ll9L1e5BS0pic.twitter.com/ZxgHXfDOUw — Спорт на НТВ.Ru (@sport_ntvru) August 1, 2021

ولم يتقبل الملاكم الفرنسي قرار الحكام وبدأ في الصراخ وإهانة القضاة وإظهار إشارات بذيئة وجلس على أرضية الحلبة رافضا مغادرتها.

Французский спортсмен Мурад Алиев был дисквалифицирован за удар головой. Боксер с решением судей не согласился и отказался покидать ринг. Сидит так больше 30 минут pic.twitter.com/npGTayKaGk — Ученик Штирлица (@moments_Spring) August 1, 2021

ويتوقع أن يتعرض علييف لعقوبات مشددة بعد هذا التصرف.

المصدر: ntv.ru