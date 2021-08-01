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بالفيديو.. ملاكم يرفض الخروج من الحلبة ويشتم الحكم اعتراضا على قرار خسارته

الرياضة

بالفيديو.. ملاكم يرفض الخروج من الحلبة ويشتم الحكم اعتراضا على قرار خسارته
Reuters
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تصرف الملاكم الفرنسي مراد علييف بطريقة غير لائقة بعد قرار الحكم بخسارته أمام البريطاني فرايزر كلارك خلال نزالهما اليوم الأحد بالدور ربع النهائي لفئة فوق 91 كغم ضمن أولمبياد طوكيو.

وقرر الحكم إيقاف النزال في الجولة الثانية وإعلان فوز الملاكم البريطاني، بعد أن وجه إليه علييف عدة لكمات على مستوى الرأس اعتبرها الحكم متعمدة.

ولم يتقبل الملاكم الفرنسي قرار الحكام وبدأ في الصراخ وإهانة القضاة وإظهار إشارات بذيئة وجلس على أرضية الحلبة رافضا مغادرتها.

ويتوقع أن يتعرض علييف لعقوبات مشددة بعد هذا التصرف. 

المصدر: ntv.ru

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