أولمبياد طوكيو.. ماكيون تقود أستراليا إلى ذهبية التتابع أربع مرات 100 م للسباحة المتنوعة
قادت إيما ماكيون بلدها أستراليا إلى ذهبية مثيرة في التتابع أربع مرات 100 م للسباحة المتنوعة، بفوزها في الرمق الأخير على الولايات المتحدة، اليوم الأحد في أولمبياد طوكيو.
وسجلت أستراليا رقما أولمبيا جديدا قدره 3:51.60 دقائق، أمام الولايات المتحدة (3:51.73 د) التي تصدرت السباق لفترة طويلة، وكندا (3:52.60 د).
1 August - #Swimming - Women’s 4x100m Medley Relay— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) August 1, 2021
🥇Australia🇦🇺
🥈USA🇺🇸
🥉Canada🇨🇦#UnitedByEmotion | #StrongerTogether | #Olympics | #Tokyo2020
ورفعت ماكيون رصيدها في الدورة الحالية إلى 7 ميداليات (4 ذهبيات وثلاث برونزيات)، لتصبح الأكثر تتويجا في دورة واحدة في رياضة السباحة.
That's 9⃣ #Gold medals for the @AUSOlympicTeam's #Swimming team 😱— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) August 1, 2021
Now, that's unprecedented you see...#Tokyo2020 is now the best #Olympics ever for the Australian swimming team.
Go and enjoy it 👏 pic.twitter.com/7kD5DfUp35
وإلى جانب ماكيون، تضمن الفريق الأسترالي كايلي ماكيون المتوجة أيضا بذهبيتي 100 و200 م ظهرا، تشلسي هودغز وكايت كامبل المتوجة بالتتابع أربع مرات 100 م حرة.
المصدر: أ ف ب