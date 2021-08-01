أولمبياد طوكيو.. الولايات المتحدة تحرز ذهبية التتابع 4 مرات 100 م للسباحة المتنوعة برقم عالمي

اختتم الفريق الأمريكي للرجال منافسات السباحة في أولمبياد طوكيو بذهبية حطمت الرقم العالمي بسباق التتابع المتنوع 4 مرات 100 م شهدت إحراز النجم كايليب دريسل ذهبيته الخامسة في الألعاب.

وسجلت الولايات المتحدة 3:26.78 دقائق، محطمة الرقم السابق (3:27.28 د) الذي كان بحوزتها منذ 2009، أمام بريطانيا بفارق 73 بالمئة من الثانية وإيطاليا (بفارق 2.39 ثانيتين).

ورفع النجم دريسل رصيده في الألعاب الحالية إلى خمس ميداليات ذهبية.

🥇 - 50m Freestyle

🥇 - 100m Freestyle

🥇 - 100m Butterfly

🥇 - 4 x 100m Freestyle Relay

🥇 - 4 x 100m Medley Relay pic.twitter.com/vVxyv4yDpV — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) August 1, 2021

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وتخلف الأمريكيون بعد تقدم كبير لنجم سباحة الصدر البريطاني آدم بيتي على مايكل أندرو، لكن بعد غوص دريسل في المياه تغيرت المعادلة لمصلحة أبناء العام سام.

وبعد قدومه إلى طوكيو باحثا عن 6 ذهبيات، سيترك دريسل العاصمة اليابانية من الباب العريض مع 5 ذهبيات وخسارة وحيدة بمركز خامس في سباق التتابع المختلط أربع مرات 100 م متنوعة.

المصدر: أ ف ب