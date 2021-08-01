 
مباشر

أولمبياد طوكيو.. الولايات المتحدة تحرز ذهبية التتابع 4 مرات 100 م للسباحة المتنوعة برقم عالمي

الرياضة

أولمبياد طوكيو.. الولايات المتحدة تحرز ذهبية التتابع 4 مرات 100 م للسباحة المتنوعة برقم عالمي
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qycu

اختتم الفريق الأمريكي للرجال منافسات السباحة في أولمبياد طوكيو بذهبية حطمت الرقم العالمي بسباق التتابع المتنوع 4 مرات 100 م شهدت إحراز النجم كايليب دريسل ذهبيته الخامسة في الألعاب.

وسجلت الولايات المتحدة 3:26.78 دقائق، محطمة الرقم السابق (3:27.28 د) الذي كان بحوزتها منذ 2009، أمام بريطانيا بفارق 73 بالمئة من الثانية وإيطاليا (بفارق 2.39 ثانيتين).

ورفع النجم دريسل رصيده في الألعاب الحالية إلى خمس ميداليات ذهبية.

إقرأ المزيد
أولمبياد طوكيو.. بريطانيا تحرز ذهبية التتابع المختلط 4 مرات 100 م للسباحة المتنوعة برقم عالمي
أولمبياد طوكيو.. بريطانيا تحرز ذهبية التتابع المختلط 4 مرات 100 م للسباحة المتنوعة برقم عالمي

وتخلف الأمريكيون بعد تقدم كبير لنجم سباحة الصدر البريطاني آدم بيتي على مايكل أندرو، لكن بعد غوص دريسل في المياه تغيرت المعادلة لمصلحة أبناء العام سام.

وبعد قدومه إلى طوكيو باحثا عن 6 ذهبيات، سيترك دريسل العاصمة اليابانية من الباب العريض مع 5 ذهبيات وخسارة وحيدة بمركز خامس في سباق التتابع المختلط أربع مرات 100 م متنوعة.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا