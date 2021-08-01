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الصينية جونغ لي جياو تحرز ذهبية دفع الجلة في أولمبياد طوكيو

الرياضة

الصينية جونغ لي جياو تحرز ذهبية دفع الجلة في أولمبياد طوكيو
Reuters Kai Pfaffenbach
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أحرزت الصينية جونغ لي جياو البالغة 32 عاما ذهبية منافسة دفع الجلة في ألعاب القوى اليوم الأحد، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الجارية "طوكيو 2020".

وأحرزت لي جياو المركز الأول في المسابقة بعد أن دفعت الجلة لمسافة 20.58 مترا، متفوقة على الأمريكية ريفن سوندرز التي أحرزت الميدالية الفضية (19.79 مترا)، والنيوزيلندية فاليري آدمز التي توجت بالميدالية البرونزية (19.62 مترا).

المصدر: olympics.com

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