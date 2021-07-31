شاهد.. بن رحمة يسجل هدفا عالميا في شباك فريقه السابق
Reuters
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قاد الجزائري سعيد بن رحمة ناديه الحالي ويست هام الانجليزي، للفوز على فريقه السابق برينتفور (1-0)، في اللقاء الودي الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن استعداداتهما للموسم الكروي الجديد.
وأحرز المهاجم بن رحمة هدف الفوز الوحيد لفريقه بطريقة رائعة بعد مجهود فردي وتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في المقص الأيمن.
𝑩𝒓𝒊𝒍𝒍𝒊𝒂𝒏𝒕 Benrahma! 🧙♂️🇩🇿 pic.twitter.com/g8oS34isA2— West Ham United (@WestHam) July 31, 2021
يذكر أن سعيد بن رحمة (25 عاما) دافع عن ألوان نادي برينتفور، الصاعد إلى مصاف أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، لموسمين كاملين، وتألق بشكل لافت، ما سمح له بالانتقال إلى صفوف فريق ويست هام يونايتد.
المصدر: وكالات