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تعليق لفارس إبراهيم بعد منحه قطر أول ميدالية ذهبية أولمبية في تاريخها.. وردود الأفعال

الرياضة

تعليق لفارس إبراهيم بعد منحه قطر أول ميدالية ذهبية أولمبية في تاريخها.. وردود الأفعال
Reuters /Edgard Garrido
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صرح الرباع القطري فارس إبراهيم بعد أن أهدى بلاده أول ميدالية ذهبية أولمبية في تاريخها خلال أولمبياد "طوكيو 2020"، بأنه شعوره لا يوصف وهو يهدي هذا الإنجاز للشعب القطري.

وأحرز فارس إبراهيم، المصري الصل، الميدالية الذهبية في منافسات رفع الأثقال للرجال لوزن 96 كغم، برقم قياسي أولمبي، بوزن إجمالي قدره 402 كغم (177 كغم في منافسات الخطف، و225 كغم في منافسات النتر وهو أيضا رقم قياسي أولمبي).

وقال فارس إبراهيم عقب تتويجه بالميدالية الذهبية الأولمبية: "شعور لا يوصف وأهدي هذا الإنجاز للشعب القطري..".

وتلقى فارس إبراهيم بعد التتويج بالميدالية الذهبية في منافسات رفع الأثقال، إشادة واسعة من قبل مختلف الشخصيات الرياضية وغيرها ومن قبل الصحافة، فقد وهنأ أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مواطنه فارس إبراهيم، بعد أن أهدى بلاده أول ميدالية ذهبية أولمبية في تاريخها.

وفيما يلي ردود أفعال الوسط الرياضي والصحف بعد تتويج فارس إبراهيم بالميدالية الذهبية في منافسات رفع الأثقال:

 

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المصدر: وكالات

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