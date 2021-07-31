انسحاب مقاتل عربي من بطولة للألعاب القتالية لعدم مواجهة إسرائيلي

انسحب المقاتل اللبناني الشاب، عبدالله منياتو، من بطولة العالم في الفنون القتالية المختلطة "MMA"، بعد أن وضعته القرعة في مواجهة لاعب إسرائيلي، ضمن البطولة المقامة في بلغاريا.

وأعلن عبدالله منياتو انسحابه مباشرة مع مدربه محمد الغربي، بعد أن أوقعته القرعة في مواجهة مقاتل إسرائيلي، رافضا "الاعتراف" بإسرائيل أو ممارسة أي شكل من أشكال التطبيع.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وكانت الأيام الأخيرة قد شهدت انسحاب لاعب الجودو وبطل إفريقيا الجزائري، فتحي نورين، من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، لتفادي مواجهة الإسرائيلي توهار بوتبول، وهو الأمر نفسه الذي قام به لاعب الجودو السوداني، محمد عبد الرسول.

بينما فضلت لاعبة الجودو السعودية تهاني القحطاني (21 عاما) مواجهة الإسرائيلية راز هيرشكو (23 عاما) وخسرت أمامها بنتيجة (0-11) في النزال الذي جمعهما ضمن منافسات الدور الـ32 لوزن فوق 78 كغم للسيدات، في أولمبياد "طوكيو 2020".

المصدر: وكالات