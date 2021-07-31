لمخالفتهما بروتوكولات كورونا.. طرد اثنين من لاعبي الجودو من الأولمبياد

أعلنت اللجنة الأولمبية الجورجية أن اثنين من رياضييها في رياضة الجودو تم طردهما من اليابان وإعادتهما إلى بلادهما بعد مخالفتهما لبروتوكولات فيروس كورونا.

ولم تذكر اللجنة الأولمبية الجورجية أسماء المطرودين، ولكن تقارير إعلامية ذكرت أن اثنين من لاعبي الجودو الجورجيين المتوجين بميداليتين فضيتين شوهدا يتجولان قرب برج تلفزيون طوكيو خارج القرية الأولمبية، في انتهاك صارخ للقيود المشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ولدى جورجيا حتى الآن أربع ميداليات في أولمبياد طوكيو (ذهبية واحدة و3 فضيات)، جميعها في رياضة الجودو، حيث توج بالذهب لاشا بيكاوري في فئة وزن دون 90 كغم.

وتوج بالفضة كل من غورام توشيشفيلي (فئة وزن فوق 100 كغم)، وفاجا مارغفيلاشفيلي (تحت 66 كغم)، ولاشا شافداتواشفيلي (تحت 73 كغم).

المصدر: rsport.ria.ru