التركي غازوز يهدي بلاده الميدالية الذهبية الأولى في أولمبياد طوكيو
أهدى التركي ميتي غازوز البالغ 22 عاما الميدالية الذهبية الأولى لبلاده في أولمبياد طوكيو بعد إحرازه المركز الأول في مسابقة رماية القوس والسهم لفردي رجال.
وعانق غازوز الذهب بعد تفوقه في النهائي بنتيجة 6-4 على الإيطالي ماورو نيسبولي الذي اكتفى بالميدالية الفضية.
Mete Gazoz🇹🇷 is the first archer to win #gold at #Tokyo2020 that is not from the Republic of Korea.— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 31, 2021
It is also Turkey's first #Archery medal at the #Olympics#UnitedByEmotion | #StrongerTogetherpic.twitter.com/XvA3arekHl
وأحر الياباني تاكاهارو فوروكاوا الميدالية البرونزية، عقب تغلبه على تانج تشيه تشون من تايوان، بنتيجة 7-3 في مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث.
#أولمبياد_طوكيو.. التركي "كازوز" يفوز بالميدالية الذهبية في الرماية— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 31, 2021
محرزا أول ميدالية لـ #تركيا في الرماية بالألعاب الأولمبية
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وهذه الميدالية هي الأولى لتركيا في تاريخها بمسابقة الرماية في الأولمبياد، وهي الميدالية الذهبية الأولى لتركيا في الأولمبياد الحالي لترفع رصيدها إلى ثلاث ميداليات (ذهبية وبرونزيتين).
المصدر: olympics.com