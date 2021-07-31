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التركي غازوز يهدي بلاده الميدالية الذهبية الأولى في أولمبياد طوكيو

الرياضة

التركي غازوز يهدي بلاده الميدالية الذهبية الأولى في أولمبياد طوكيو
Reuters
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أهدى التركي ميتي غازوز البالغ 22 عاما الميدالية الذهبية الأولى لبلاده في أولمبياد طوكيو بعد إحرازه المركز الأول في مسابقة رماية القوس والسهم لفردي رجال.

وعانق غازوز الذهب بعد تفوقه في النهائي بنتيجة 6-4 على الإيطالي ماورو نيسبولي الذي اكتفى بالميدالية الفضية.

وأحر الياباني تاكاهارو فوروكاوا الميدالية البرونزية، عقب تغلبه على تانج تشيه تشون من تايوان، بنتيجة 7-3 في مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث.

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وهذه الميدالية هي الأولى لتركيا في تاريخها بمسابقة الرماية في الأولمبياد، وهي الميدالية الذهبية الأولى لتركيا في الأولمبياد الحالي لترفع رصيدها إلى ثلاث ميداليات (ذهبية وبرونزيتين).

المصدر: olympics.com

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