روسيا تهزم الولايات المتحدة وتتأهل إلى ربع نهائي مسابقة كرة الطائرة للسيدات في الأولمبياد

تأهل المنتخب الروسي إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كرة الطائرة للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2022"، بعد تغلبه على نظيره الأمريكي بثلاثة أشواط نظيفة اليوم السبت.

وفاز المنتخب الروسي الذي يلعب تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية بثلاثة أشواط دون مقابل، بواقع: 25-20 و25-12 و25-19.

Какие же наши волейболистки крутые 😎😎😎



Девушки с огромным запасом вынесли американок. Второй сет – вообще чистый кайф 🙌🏻



Потрясающая победа, после которой команда ОКР уже точно в плей-офф 💪 pic.twitter.com/tunzS2bpKy — Матч ТВ (@MatchTV) July 31, 2021

وهذا الفوز هو الثالث للمنتخب الروسي في دور المجموعات مقابل خسارة واحدة، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط ويضمن تأهله مبكرا إلى دور الثمانية قبل مباراته الأخيرة في هذا الدور أمام نظيره التركي في الـ2 من أغسطس المقبل.

Наши волейболистки сегодня задали ураганный темп и заставили американок постоянно ошибаться 👊



Девушки, спасибо за такую классную игру 😍 pic.twitter.com/RNZfIPqTev — Матч ТВ (@MatchTV) July 31, 2021

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ويشارك 12 منتخبا في المسابقة مقسمين إلى مجموعتين في كل منها 6 منتخبات، يتأهل أول 4 منتخبات من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

المصدر:rsport.ria.ru