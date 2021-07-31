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روسيا تهزم الولايات المتحدة وتتأهل إلى ربع نهائي مسابقة كرة الطائرة للسيدات في الأولمبياد

الرياضة

روسيا تهزم الولايات المتحدة وتتأهل إلى ربع نهائي مسابقة كرة الطائرة للسيدات في الأولمبياد
Reuters Carlos Garcia Rawlins
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تأهل المنتخب الروسي إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كرة الطائرة للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2022"، بعد تغلبه على نظيره الأمريكي بثلاثة أشواط نظيفة اليوم السبت.

وفاز المنتخب الروسي الذي يلعب تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية بثلاثة أشواط دون مقابل، بواقع: 25-20 و25-12 و25-19.

وهذا الفوز هو الثالث للمنتخب الروسي في دور المجموعات مقابل خسارة واحدة، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط ويضمن تأهله مبكرا إلى دور الثمانية قبل مباراته الأخيرة في هذا الدور أمام نظيره التركي في الـ2 من أغسطس المقبل.

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ويشارك 12 منتخبا في المسابقة مقسمين إلى مجموعتين في كل منها 6 منتخبات، يتأهل أول 4 منتخبات من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

المصدر:rsport.ria.ru

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